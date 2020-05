Der Leiharbeiter, ein Mitglied der Freien Arbeiterinnen und Arbeiter Union (FAU) Kaiserslautern, hatte für seine Tätigkeiten in der Entsorgung 4€ in der Stunde weniger bezahlt bekommen als fest angestellte Kollegen, und nach einigen Monaten Klage dagegen eingelegt. In der Verhandlung stellte der Richter fest, dass vor deutschen Gerichten kontrovers diskutiert werde, ob diese Ungleichbehandlung mit der europäischen Richtlinie zur Leiharbeit vereinbar sei. Der EuGH muss jetzt entscheiden, ob die deutsche Rechtslage, die die systematische Unterbezahlung von Leiharbeitern ermöglicht, Bestand haben kann. “Das heutige Ergebnis vor dem Arbeitsgericht ist ein wichtiger Schritt!” freut sich David Jung, Pressesprecher der FAU Kaiserslautern. “Wir sind der Ansicht, dass innerhalb eines Betriebes der Grundsatz ‘Gleiche Arbeit – Gleicher Lohn’ gelten muss. Wir hoffen, dass der EuGH unserer Argumentation folgt und der Ausbeutung durch Leiharbeit in Deutschland einen Riegel vorschiebt.” Die Klage ist Teil einer Kampagne des prominenten Arbeitsrechtlers Wolfgang Däubler und des Netzwerks LabourNet Germany. In diesem Zusammenhang sind bisher bereits drei ähnliche Fälle von Leiharbeiter*innen vor dem Bundesarbeitsgericht anhängig. Der Fall aus Kaiserslautern ist der erste, bei dem eine Vorlage an den EuGH erreicht wurde.

Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Beste Grüße,

David Jung

FAU Kaiserslautern

Sekretariat für Öffentlichkeitsarbeit

https://kaiserslautern.fau.org

Bild: “2009_09_20_Aachen_144310”, Norbert Schnitzler, 2009, (CC BY-SA 2.0).