Unter Syndikatsaktivist:innen

Dritter Teil der aktivismuskritischen Artikelserie “Lieber leben wir als Außerirdische”

“Die Anarchist:innen machten sich nicht nur Gedanken darüber, welche Mittel angemessen waren, sondern vor allem darüber, welche nicht angemessen waren und woanders hinführten als gewünscht. D. h., sie sorgten sich um die unbeabsichtigten Folgen ihres Handelns […] Das Eintreten für die Anwesenheit der Ziele in den Mitteln […] deutet auf eine vorherrschende Besorgnis hin, nicht in die falsche Richtung zu gehen […] Sie betrachteten nicht nur die unmittelbare Vorteile, sondern auch die langfristigen Folgen ihres Handelns. Dabei ging es vor allem darum, auf dem richtigen Weg zu bleiben und das Betreten von Sackgassen zu vermeiden, die zukünftigen Fortschritt verhinderten […] Sie kämpften für ein Ziel, das sie alleine nicht erreichen konnten und [sie waren sich bewusst], dass die Selbstschädigung durch das Betreten eines falschen Weges schwerer wieder gut zu machen war als jeder Rückschlag auf dem richtigen Weg.”

-Davide Turcato: Making Sense of Anarchism

1

Betriebsgruppen auf der proletarischen Erde haben Verbindungen zum Raumschiff unseres Allgemeinen Syndikats. Sie lassen sich, wie im letzten Teil der Artikelserie ausführlich beschrieben, zusammengefasst als “strukturbasierte Gruppe” von Basismilitanten analysieren. Die restlichen Aktivengruppen unseres Allgemeinen Syndikats möchte ich nun, in Entgegengesetztheit dazu, insgesamt als eine “selbstselektierende Gruppe” von Syndikatsaktivist:innen beschreiben: “In der selbstselektierenden Praxis kommen die meisten Menschen zu Veranstaltungen, weil sie ein bereits bestehendes Interesse an einem Thema mitbringen oder sich intensiv für eine bestimmte Sache engagieren. Die [selbstselektierenden Gruppen sprechen] die meiste Zeit mit und zu Menschen, die bereits auf ihrer Seite sind.”

Wir Syndikatsaktivist:innen arbeiten daran, eine Infrastruktur für individuelle und kollektive Kämpfe aufzubauen, bereitzustellen und zu reformieren. Wir fühlen uns also zuständig für Verwaltungstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederbetreuung, Weiterbildungsangebote. Für arbeitsrechtliche Beratung, die Unterstützung von individuellen Arbeitskonflikten und Betriebsgruppen. Wir sind in der Praxis auch für Grundsatzdebatten und Organisationsentwicklung zuständig. Wie im letzten Teil angedeutet, nehmen Syndikatsaktivist:innen also durch ihr Handeln die Rollen der Organisator:innen, Unterstützer:innen, Strateg:innen und Sozialingenieur:innen in unserer Basisgewerkschaft ein.

In den irdischen Betriebsgruppen sammeln sich Aktive um geteilte Probleme, für welche sie nach Lösungswegen suchen. In den außerirdischen Syndikatsgruppen hingegen sammeln sich Aktive um geteilte Lösungswege, für welche sie nach Problemen suchen. Letztere Bewegungsrichtung folgt einem recht abschüssigen Pfad. Denn zwar sind auch wir Aktivist:innen Lohnabhängige mit konkreten Hindernissen, die sich aus unseren Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen ergeben. Doch zu Aktivist:innen macht uns, dass wir uns gerade nicht sozialrevolutionär “als konkrete Gruppe von Individuen […] verstehen, die durch die Beseitigung [dieser eigenen] konkreten Hindernisse vorankommen und [für diese] die Initiative ergreifen.”

Meine Beschreibung, Analyse und Kritik konzentriert sich in diesem Teil der Artikelserie noch eingehender auf die selbstselektierenden Syndikatsgruppen, die im Vergleich zu den Betriebsgruppen aktivistisch auf dem Kopf stehen. Ich möchte deren “Organisationsform reflexiv in die Betrachtung einbeziehen”. Mit einer anarchistische Brille möchte ich fragen, was hier in der “politischen Praxis” an Beziehungsweisen “präfiguriert” – also vorgestaltet – wird. Und zwar “im Guten wie im Schlechten”.

Dazu möchte ich zunächst einige anschauliche Beschreibungen aus unserem Organisationsalltag geben, die manchem:mancher FAU-Genoss:in vielleicht nicht völlig unvertraut sein mögen. Die Schilderungen sollen meine zurückliegende Behauptung weiter belegen, dass Syndikatsaktivist:innen “eher auf Agitation [von ‘anderen’ Lohnabhängigen] setzen, als selbst Teil der sozialen Prozesse zu werden. Historisch gesehen ist das eines der größten Probleme der Linken, verfestigt man doch so die Trennungen zwischen denen, die die Ideen haben und denen, die sie umsetzen, zwischen Führenden und Geführten, zwischen Helfenden und Bedürftigen.”

Das möchte ich zeigen, ohne daraus eine auf Individuen abzielende, “moralische Angelegenheit zu machen”. Durch den ersten selbstkritischen Teil der Artikelserie wurde hoffentlich klar:

“[D]as bedeutet überhaupt nicht 1. dass wir uns von dieser [Aktivismus-]Kritik ausschliessen, wenn wir klar und deutlich sein wollen, so ist es zuerst uns selbst gegenüber, und 2. nicht, dass wir den Aktivisten als Individuum verurteilen und aus dieser Verurteilung eine moralische Angelegenheit machen. Es geht nicht darum, in die Trennung zwischen Guten und Bösen zurückzufallen. Wir unterschätzen nicht die Versuchung des ‘je mehr ich über die Aktivisten fluche, desto eher beweise ich, dass ich keiner und vor der Kritik sicher bin’.”

2

Ein kurzer Ausflug zu Beginn: In unserer syndikalistischen Schwesterorganisation IWW gibt es, analog zum Allgemeinen Syndikat, als Organisationseinheit den general membership branch. Dieser “ist die Basiseinheit der IWW und organisiert lokale Arbeiter:innen in allen Branchen, die noch keiner Industriegewerkschaft angehören.” Was Marianne Garneau und Nick Driedger für deren Aktivengruppen feststellen, charakterisiert auch das Profil nicht weniger der Aktiven in unserer selbstselektierenden Gruppe:

Die aktiven Mitglieder sind recht jung und idealistisch motiviert, oft frisch nach einem höheren Abschluss. Aktive erneuern sich konstant etwa alle 2 Jahre, zum Beispiel durch Veränderungen im eigenen Leben wie Studienabschluss, Umzug, Vollzeitjob oder Kinder. Auch das ‘Abgeworbenwerden’ in sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften oder andere zivilgesellschaftliche NGO-Jobs ist ein Faktor

Sie rekrutieren aus politisierten Kreisen, die Teil einer linksradikalen Nische sind. In jener wird disziplinierter Aktivismus und Verbindlichkeit nicht gerade groß geschrieben. Diese haben kaum ein Bewusstsein von der etablierten Arbeiter:innenbewegung, ihren Gewerkschaftsorganisationen und Kampfformen

Es gibt wenig Erfolge darin, bereits bestehende Mitglieder zu motivieren, sich zu Organizer:innen am eigenen Arbeitsplatz zu entwickeln. So liegt das Zentrum der Organisation nicht in den Betrieben

Bis vor nicht allzu Langem war tatsächlich die Mehrheit unserer Syndikatsaktivist:innen noch hauptberuflich Student:innen bzw. in einer (manchmal ausgedehnten) Übergangsphase nach einem höheren Abschluss. Das ändert sich mittlerweile, wobei immer noch nicht wenige Aktive einen Immatrikulationshintergrund haben. Obigen Steckbrief der Außerirdischen im Hinterkopf, schauen wir uns jetzt weiter im Raumschiff unseres Allgemeinen Syndikats um.

Hier ist zu beobachten: Wir Syndikatsaktivist:innen neigen dazu, aus dem Syndikat in einen organisierten Betrieb touristisch einzusteigen oder andere Lohnabhängige in ihren verschiedenen Konflikten zu beraten und zu unterstützen. Wir neigen nicht dazu, unsere eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen zum Gegenstand kollektiver Organisierung zu machen. Interessanterweise für letztere in unserem Allgemeinen Syndikat eine taktische Verengung auf die Betriebsgruppe (BG). Diese Verengung ergibt sich aber fast nie aus dem eigenen ‘ökonomischen’ Interesse derer, die stark für sie agitieren. Eine Betriebsgruppe zur Verbesserung der “eigenen proletarischen Position” wurde und wird selbst von teilweise langjärigen Syndikatsaktivist:innen kaum angestrebt. Die Taktik BG ist eben “eine Sache, für die sie sich intensiv engagieren”.

Wiederum bei der letztjährigen Klausurtagung mit den aktivsten Mitgliedern hob sich auf die Frage, wer sich gerade mit der FAU im eigenen Ausbeutungsverhältnis organisiere – keine einzige Hand…

Zwischenruf eines ominösen FAU-Genossen aus Dresden

“…Ich finde es ja gut, dass du die Probleme eures Allgemeinen Syndikats so offen benennst, gleichzeitig besorgt mich wirklich, dass nach der Artikelserie Leute denken könnten, alle Syndikate sehen so aus, bzw. würde ich mir da auch explizite Hinweise wünschen, dass dem nicht so ist […] Ich fände es sehr ärgerlich, wenn aus deiner Analyse Klischees über die Gesamt-FAU aufgewärmt werden, die wir in Dresden aber auch meines Wissens nach in anderen Städten mühsam überwunden haben…”

Ok, danke für den Hinweis! … Während der aktuellen Streiks im öffentlichen Dienst, werden sie auch vom DGB organisiert, hört man von den im Sektor beschäftigten Genoss:innen kaum etwas. Zudem ist zu bedenken, dass Doppelmitgliedschaften in sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften, ganz pragmatisch, keine Seltenheit sein dürften.i Ein externer Genosse stellte in der Diskussion dieses Textes baff fest, dass es nicht mal eine Organisierung der studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräfte in unserem Allgemeinen Syndikat, noch irgendeine Debatte oder Austausch darüber gebe – und das trotz aktueller Kampfdynamiken in dem entsprechenden Sektor und nicht geringem Anteil von akademisierten Angestellten unter uns Mitgliedern.

Ein Genosse wiederum, der im sozialen Bereich arbeitet, meinte in der Diskussion, er habe festgestellt, dass ihm schlicht die Werkzeuge für eine basismilitante Organisierung in seinem Arbeitsverhältnis fehlten. Er wisse gar nicht, wo er ansetzen solle. Denn hier funktioniere alles anders als in einem Gastrounternehmen wie dem Lieferland. Der Genosse habe sich erst nach unserer Diskussion mal umgeschaut und habe dann auch einige Organisierungsansätze für Sozialarbeiter:innen gefunden. Vor der Diskussion sei er aber gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu schauen.

Manche unserer Kernaktiven wiederum gründen lieber einen Betriebsrat – ohne das kollektiv im Allgemeinen Syndikat zu thematisieren – als eine Betriebsgruppe o.ä. anzustreben. Mir fallen drei von uns aktivistischen Genoss:innen ein, die es genau so hielten. Eine Genossin hat zum Beispiel erst einige Zeit nach Antritt eines Sekretariatsmandats im Syndikat bemerkt, dass sie statt eines Betriebsrats auch eine Betriebsgruppe in ihrem Betrieb hätte aufbauen können. Es kam ihr nicht in den Sinn, dass sie selbst mit der Organisationsstrategie ihrer Gewerkschaft gemeint sein könnte. Ein anderer Genosse ist zwar vollauf mit der Unterstützung von Individualkonflikten beschäftigt, hat aber noch Zeit, einen Betriebsrat mitzugründen. Einen Austausch darüber und dazu, warum eine BG nicht in Frage kam und was das für unsere Organisierung bedeutet, blieb bisher leider aus.

Exkurs: Was zwischen die Betriebsgruppen fiel

Die Taktik der Betriebsgruppe wird zwar von zentralen Kernaktiven als das kollektive Mittel unseres Allgemeinen Syndikats vor allen anderen – aus an sich abstrakt richtigen, machtpolitischen Motiven – heilig gesprochen.ii Existierende Betriebsgruppen brachen bei uns, bis auf eine aktuelle, nach 2 – 3 Jahren wieder zusammen – was auch ihre machtpolitische Perspektive zumindest in Frage stellen müsste.

Die taktische Verengung ergibt sich dabei eben nicht aus den mehrheitlichen Interessen von bestehenden und mittlerweile verhältnissmäßig zahlreichen Syndikatsmitgliedern – seien es nun aktive oder passive. Weniger als 5% von uns Mitgliedern interessierten sich laut internen Umfragen für den Aufbau einer eigenen Betriebsgruppe. Zu einem auf betriebliches Organizing bezogenen zweitägigen Grundlagenseminar mit den Wobblies kommen nicht wenige Genoss:innen, die andere Arbeiter:innen extern im Aufbau von BGs unterstützen wollen.

Eine dauerhafte Betriebsgruppe dürfte heutzutage für viele aktuell bestehende Mitglieder unseres Allgemeinen Syndikat nicht unbedingt die sinnvoll naheliegendste Form der Interessenorganisierung rund um Lohnarbeit sein. Von der hohen Belastung, die der Aufbau und Erhalt einer BG für Einzelne mit sich bringt, ganz zu schweigen. Die spezifischen Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsrealitäten gerade von uns als Syndikatsaktivist:innen Aktive, so eine Vermutung, scheinen also nicht besonders geeignet, darin ohne weiteres eine stabile und langfristige strukturbasierte Gruppe in Form einer BG aufzubauen.

Also haben sich, wieder abstrakter geschrieben, die richtigen ‘Probleme’ für diesen einen Lösungsweg weder bei unserem Raumschiff gemeldet, noch in dessen suchendem Radar gezeigt. Ausnahme ist hier eine bereits oben erwähnte aktuelle BG. Stattdessen gibt es eine Vielzahl falscher Probleme, die nicht zum genannten machtpolitischen Lösungsweg passen wollen. Die Basisgewerkschaft wäre also, so betrachtet, bisher ohne die ‘richtige’ Basis – wobei das einige kernaktive Außerirdische nicht daran hindert, zugleich Mitgliederwachstum als Erfolg der Verengung auszugeben.

Oder aber, eine BG wäre für nicht wenige Aktivist:innen auch in ihrer alltäglichen Situation als Lohnabhängige ein passender Lösungsweg. Jedoch gleiten offensichtlich unsere eigenen Probleme aus unserem Sichtfeld, wenn wir nach Feierabend ins Raumschiff reisen. Wir handeln also, wieder abstrakter geschrieben, als Aktivist:innen, die ‘Anderen’ einen Lösungsweg propagieren, der mit unseren eigenen Problemen und denen unserer anderen bestehenden FAU-Genoss:innen wenig zu tun hat. Das wäre eine andere Vermutung.

Ich bin weder gegen die Betriebsgruppe als Taktik noch den strategischen Fokus auf betriebliche Organisierung. Doch gilt es festzuhalten, dass sich bei fast allen von uns Aktivist:innen, trotz der Mitgliedschaft in einer nominell ‘revolutionären’ Organisation, noch kein basismilitantes Handeln und folglich kein entsprechendes Bewusstsein einstellen konnte. “Wen wollen wir organisieren?”, ist die vorherrschende Frage, die sich uns Strateg:innen, Organisator:innen und Sozialingenieur:innen insgesamt stellt. Wir fragen uns sehr selten kollektiv: “Wie wollen wir uns – als Lohnabhängige – effektiv für uns selbst organisieren?” Damit wäre eben nicht einfach die selbstselektierende Organisierung als Feierabendaktivist:innen gemeint. Es ginge stattdessen um eine echte Interessenorganisierung. So würde, durch eigene Basismilitanz, überhaupt erst eine Grundlage geschaffen für eine gänzlich andere Frage als die obige: “Mit wem wollen und können wir uns – im Sinne unserer unmittelbaren und politischen Interessen – organisieren?”

Es macht also, anders formuliert, einen Unterschied, ob wir unsere Organisierung in Gesinnung oder Interesse verankern. Letzteres würde eine Basisgewerkschaft bedeuten, welche aus den Betrieben, Branchen etc. versucht, eigene Interessen wie dann auch politische Zwecke zu fördern. Ihr Ziel wäre die Ausweitung eigener Kämpfe auf andere widerständige Kolleg:innen in anderen Betrieben. Zweck wäre es, selbst handlungsfähiger und mächtiger zu werden. Erst über diesen Weg ließe sich erstens überprüfen, ob Aktivist:innen nur linke Laberbacken sind, auf dem besten Wege als Organizer:innen eigene ökonomische Interessen zu entwickeln. Oder ob wir unserer willentlichen Organisierung und dem wohlfeilen politischen Bewusstsein keine sozialrevolutionären Taten und eine Haltung folgen lassen wollen. Denn nur so können echte widerständige Beziehungen im eigenen Alltag entstehen, die auch einen politischen Dialog mit Kolleg:innen, Nachbar:innen etc. erst möglich machen würden.

3

Mit Émile Pouget – dem Urvater eines “‘neutralen’ oder ökonomischen Syndikalismus” – möchte ich das Beschriebene zu erklären versuchen. Er betrachtete die Fragen der revolutionären Gewerkschaftsbewegung seiner Zeit, ebenso wie ich in diesem dritten Teil der Artikelserie, organisationstheoretisch. Unser Allgemeines Syndikat lässt sich mit Pouget in seinem Mitgliederprofil und durch seine vielgestaltige Dominanz der aus “Gesinnung”, d.h. ‘Bewustsein’, und nicht Interesse aktiven Außerirdischen als “irreguläre Gewerkschaft” beschreiben.

“Was die irregulären Gewerkschaften betrifft, so organisieren sie Mitglieder nach ihrer Meinung und öffnen so den Gefahren der Vergangenheit Tür und Tor; wenn dies alle Arbeiter täten, hätten wir bald keine Gewerkschaften mehr, sondern nur noch politische Gruppen. Außerdem geht der Alltagskampf allzu oft an ihnen vorbei und, was noch schlimmer ist, sie können über die Frage der Enteignung nur sehr abstrakt theoretisieren, statt sie von der praktischen Seite aus zu erörtern. Solcher Art sind die Gewerkschaften, die vorrangig ‘Politik’ machen oder die sogenannten ‘irregulären’ Gruppen, in denen Arbeiter unterschiedlichster Berufe zusammenströmen. Diese Organisationen sind trotz ihres Gewerkschaftsetiketts reine Gesinnungsvereine. Allzu lange ist die ‘Politik’ ein Hindernis für die Gewerkschaften gewesen; jetzt müssen die [Militanten] Acht geben, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.”

Wie kommt es auch in unserem Allgemeinen Syndikat zu einer solchen Zusammensetzung, die es laut Pouget strukturell begünstigt, dass Gewerkschaften “Gesinnungsvereine” werden bzw. bleiben?

Unser Allgemeines Syndikat konnte und kann hauptsächlich durch arbeitsrechtliche Beratung von Neumitgliedern und öffentlichkeitswirksame Begleitung von Individualkonflikten und BG-Kampagnen recht kräftig wachsen. Bei einem derartigen Wachstum gibt es, grob geschrieben, zwei Gründe für einen Beitritt aus allen möglichen Berufen, Beschäftigungsverhältnissen und Betrieben. Wie ein langjähriger FAU-Genosse sagte, treten Leute derart wachsenden Syndikaten bei, weil sie dächten, “die von der FAU können was machen”, oder “mit denen kann ich was machen”.

Also entweder aus vorwiegend ökonomischem Interesse an Beratung, Vertretung und Versicherungsleistungen. Oder aus politischem Interesse an Feierabendaktivismus. Also aus “Gesinnung” in dem Sinne, dass neu angelockte Aktivist:innen “ein bereits bestehendes Interesse an einem Thema mitbringen oder sich intensiv für eine bestimmte Sache engagieren.” Zu diesen Beitrittsmotiven aus Gesinnung würde ich auch die passive Unterstützung des Allgemeinen Syndikats in seiner Eigenschaft als politische Organisation zählen.

Ist man in einem solchen Allgemeinen Syndikat einmal Mitglied geworden, muss man ziemlich viel Glück haben, hier zufällig ein weiteres FAU-Mitglied aus dem eigenen Betrieb zu treffen, mit welchem man sich dort organisieren könnte. Oder, im Falle unseres Syndikats, hier einen Raum zu finden, in welchem über Organisierung am eigenen Arbeitsplatz oder gar der eigenen Branche nachgedacht und sich gegenseitig beraten werden könnte. Denn abseits vom durchgetakteten und hochschwelligen Aufbau einer Betriebsgruppe wie der im Lieferland gibt es bei uns schlicht kaum kollektive Organisierungsangebote. Es gab bis vor kurzem nicht mal Ansätze einer Organisierung nach Branchen, in denen ich einen Anreiz bekomme, mich mit anderen über unsere spezifischen Arbeitsbedingungen zumindest auszutauschen. Es gab auch kaum Möglichkeit und Anreiz, sich im Sinne gegenseitiger Hilfe in anderen Lebensbelangen zu unterstützen.

Über ein wie oben beschriebenes Wachstum – seltener durch das Anwerben von Kolleg:innen im eigenen Betrieb etc. – gibt es eine große Vielfalt an Arbeits- und Lebensrealitäten in derselben Organisation.iii In Folge dessen wird es uns allen realistischerweise nicht nahegelegt, uns direkt und auf unseren jetzigen Alltag bezogen in eigenen strukturbasierten Gruppen zu organisieren. Es bleiben aus solchen strukturellen Gründen – und damit fast schon gezwungenermaßen – vor allem Aktive entweder mit einer ‘politischen’ Stellvertreter:innenmentalität, die ich im nächsten Teil der Artikelserie weiter durchleuchten möchte. Oder weitgehend sowohl aktivistisch wie auch militant inaktive Mitglieder mit einer ‘ökonomischen’ Kund:innenmentalität. Beziehungsweise bleibt uns im organisatorischen Status Quo als irreguläre Gewerkschaft wenig anderes übrig, als uns auf solche Mentalitäten zunächst zu beschränken.

4

Was uns bisher gelingt ist ein Mitgliederwachstum in unserem Syndikat eben durch solidarische Dienstleistungen von Feierabendaktivist:innen, sowie deren sehr guter Öffentlichkeitsarbeit. Letztere wirkt wiederum gerade auf neue Aktivist:innen anziehend und lässt die Basisgewerkschaft eben als “politische Organisation” weiter anschwellen. Das ist durchaus ein dienstleisterisches wie aktivistisches Erfolgsmodell, das sich durch verschiedene Zahlenspiele belegen lässt. Jedoch stellt sich die Frage, ob diese als rein quantitatives Messkriterium von Mitgliedszahlen, gewonnenen Individualkonflikten und Medienpräsenz genügen. Oder ob Messkriterien aus anarchosyndikalistischer Sicht nicht auch noch qualifiziert werden müssten.iv Anarchosyndikalistische Organisationen sollten, so auch meine Überzeugung, “der verlängerte, organisierte Arm der Arbeiter:innenrevolte an der Basis [sein. Diese] Organisationen müssen von engagierten, klassenkämpferischen Militanten aufgebaut werden, die den Widerstand der Arbeiter:innen an der Basis stärken.”

Es ist aber leider in unserer Stadt trotz einer gewachsenen Mitgliederzahl – immerhin im recht außergewöhnlichen mittleren dreistelligen Bereich – mitnichten so, dass das rasche Wachstum “eine Basis, die zum Organizing motiviert ist” , mit sich gebracht hätte. Oder anders gesagt: Leute in unserer Stadt sind anscheinend sehr viel weniger oft beigetreten, weil sie das Beispiel ‘unserer’ BGs im eigenen unorganisierten Betrieb nachahmen wollten. So entsteht eine Irritation zwischen gefeiertem Erfolg der herrschenden taktischen Verengung und der Realität unserer Organisierung. Für wen allerdings Aktivismus kein Problem, sondern akzeptierte Grundlage der Organisierung ist, dem ist auch diese Irritation freilich nebensächlich.

Davon ausgenommen sind selbstverständlich diejenigen Neumitglieder, die direkt über eine BG geworben wurden, mehrheitlich aber nie als Syndikatsaktivist:innen in Erscheinung treten. Davon gibt es aber wiederum ein paar Ausnahmen, wo Basismilitante aus ehemaligen BGs zu den stabilsten Außerirdischen wurden. Gerade sie sind leuchtende Beispiele für einen gelungen Anarchosyndikalismus, welcher zwischen spontaner und willentlicher Organisation und deren Bewusstseinsformen zu vermitteln versteht.

Kritische Einwürfe des Gründungsgenossen der BG Lieferland

“Ich sehe mich hier nicht repräsentiert und glaube auch nicht, dass es das Syndikat richtig darstellt […] Es ist kompletter Quatsch, zu behaupten, dass Syndikatsaktive nicht unsere Mittel nutzen würden. Du hältst dich die ganze Zeit an dem Thema Betriebsgruppe auf, da haben wir nicht viele Mitglieder, das stimmt. Die Individualkonflikte werden jedoch stets für unsere Mitglieder geführt und auch genau mit den Mitteln. Ich würde auch gerne mal überprüfen, ob so viele der Kernaktiven wirklich besagter Studibubble angehören. Sehe ich nämlich nicht so.

Und ich habe halt eine grundlegend andere Meinung zu vieler dieser Themen. Ich begreife uns immer noch als im Aufbau und als unfassbar, unfassbar klein und irrelevant. Als linke Politgruppe groß, aber als nichts sonst. Ich habe das Gefühl, du bist frustriert, weil es nicht wie ausgeträumt voran geht und schwierig und langatmig ist. Sicherlich müssen auch Dinge immer wieder überprüft werden. Ich sehe uns trotzdem auf dem richtig Weg, wir haben halt nur die ersten 500 Meter eines Marathons genommen.

Ich finde deine Überlegungen trotzdem spannend, teile sie aber sehr viel weniger und würde mir wünschen […] wenn du zu Beginn nochmal deutlich stellen würdest, dass du wieder sehr subjektiv schreibst. Letzten Endes würde ich dem Ganzen schon gerne etwas entgegnen, wenn alle Artikel veröffentlicht sind, werde dafür aber sicher keine Zeit finden – Lohnarbeit und so. Insofern ist es halt grade auch an dieser Stelle wie auch oft im Forum so, dass die ‘Syndikatsaktivisten’ deutlich mehr zur Meinungsbildung und zum Diskurs beitragen als der Rest, wobei die Unterscheidung ‘mehr’ und ‘weniger’ durch Lohnarbeit Eingebundene wohl treffender wäre.

Ich mag hier aber halt ‘ne Ausnahme sein, ich bin wegen dem Lieferland zur FAU gekommen, hab mich durch die FAU vollends politisiert und radikalisiert und bin sowohl gegen das Lieferland als auch meinen jetzigen Arbeitgeber vorgegangen bzw. tue das gerade.”

5

“AnarchistInnen und SyndikalistInnen versuchten […] zu antizipieren, wie revolutionäre Organisationen das Feld zukünftiger Handlungsmöglichkeiten ordnen. Damit nahmen sie gewissermaßen das Konzept der ›Pfadabhängigkeiten‹ vorweg, das heute in der Organisationssoziologie Usus ist […] In Konsequenz bedeutete das, auch die eigenen Organisationsformen reflexiv in die Betrachtung einzubeziehen. Denn Präfiguration findet in der politischen Praxis immer statt, im Guten wie im Schlechten. Das, was man präfigurative Politik nennt, ist bloß jene Politik, die sich das auch bewusst zu machen versucht.”

Der Genosse hat recht! Es ergibt sich durchaus auch Aktivität im Kampf für eigene Interessen unter uns bereits bestehenden Mitgliedern. Doch wenn, dann sind zudem fast immer Individualkonflikte. Und wie ich im letzten Teil der Artikelserie dazu geschrieben habe, gibt es hier nochmal einen auffälligen Unterschied zwischen aktiven und passiven Mitgliedern: “Die wenigsten, aber durchaus manche der [in der selbstselektierenden Gruppe] Aktiven, scheinen das Werkzeug – die von ihnen betreuten gewerkschaftlichen Beratungsstrukturen und Kampfkassen – für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Eben für sich selbst als widerständige Lohnabhängige, für ihre eigenen ‘ökonomischen’ oder unmittelbaren politischen Interessen. Das tun vor allem Neumitglieder, sowie sonst passive FAU-Mitglieder mit individuellen Problemen auf Arbeit […] Diese Trennung [zu den Aktiven] ist erklärungsbedürftig.”

Wie gezeigt, wird unser Allgemeines Syndikat zudem gerade von diesen Außerirdischen und ihrer Entfremdung organisationspolitisch am meisten geprägt. Die dominanten Inhalte sind dabei gekennzeichnet entweder von einer Sorge um die politische Organisation selbst, bzw. von den machtpolitischen Erwägungen von uns kernaktiven Außerirdischen, wer von ‘den Anderen’ wie und wo in Betriebsgruppen zu organisieren oder individuell zu unterstützen wäre.

Durch solche praktische Dominanz von und inhaltliche Prägung durch die selbstselektierende Gruppe, so meine These, beginnt unser Allgemeines Syndikat eine bestimmte gewerkschaftliche Funktion auszubilden. Nämlich nicht die Funktion der Gewerkschaft als schlichtes Werkzeug für die Assoziation von widerständigen Lohnabhängigen. Sondern, allmählich und trotz sozialrevolutionärer Ideologie, als deren Dienstleisterin und Repräsentantin. Dieser Prozess ist gekennzeichnet durch die bereits festgestellten vielfältigen Trennungen unter uns Mitgliedern.

Der obige Genosse hat zwar generell Recht, dass wir auf dem Weg sind, eine Gewerkschaft zu werden. Meine Bedenken drehen sich um die Frage: Aber was für eine Gewerkschaft bauen wir, ausgehend von der Verfasstheit als irreguläre, gerade auf? Zur Erklärung: Ist die “Assoziationsfunktion” vorherrschend, geht es in der Gewerkschaftsaktivität vor allem um die Organisierung von Klassenkonflikten durch Lohnabhängige, für ihre eigenen Interessen, in konkreten Machtstrukturen. Ist hingegen die “Repräsentationsfunktion” vorherrschend, wird die an sich sinnvolle Gewerkschaftsaktivität des “Unterstützens und Impulsgebens” zum dominierenden Selbstzweck. Eben dieser Verkehrung der gewerkschaftlichen Zwecke gilt meine Sorge. Sie beginnt dann “[als] ständige Vertreterin der Arbeiter:innen, in deren Namen und vermeintlichem Interesse” zu handeln:

“Der Begriff ‘Gewerkschaft’ hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Die erste ist einfach die einer Vereinigung von Arbeiter:innen, die sich zu einem gemeinsamen Zweck zusammenschließen (was auch immer dieser sein mag). Mit anderen Worten, die Gewerkschaft ist das Mittel, durch das die Arbeiter:innen miteinander in Beziehung treten […] Der Zweck [ihres] Zusammenschlusses kann einfach ökonomischer Natur sein – ‘Brot und Butter’-Themen – oder auch umfassendere soziale oder politische Ziele beinhalten. Wir können dies als die Assoziationsfunktion bezeichnen. Diese Funktion ist ein Produkt der Realität des Lebens im Kapitalismus. Einzeln sind die Arbeiter:innen machtlos. Als Kollektiv haben wir Macht […] Die zweite Funktion, die im Zeitalter der Gewerkschaften als Dienstleistungsagenturen vielleicht am bekanntesten ist, besteht in der Vertretung der Arbeiter:innen gegenüber dem Kapital. Damit ist in der Regel die Unternehmensleitung gemeint, manchmal aber auch die Politik und der Staat, wenn diese sich entschließen, in einen Konflikt einzugreifen. Wir können diese Funktion als die Repräsentationsfunktion bezeichnen. Sie ist mit bestimmten Annahmen verbunden. Erstens geht sie von der Legitimität der Existenz sozialer Klassen aus, zwischen denen sie zu vermitteln versucht. Zweitens neigen repräsentative Gewerkschaften dazu – um das Recht zu erlangen, im Namen der Arbeiter:innen zu verhandeln – jede explizite politische Positionierungen zu verwerfen, die potenzielle Mitglieder abschrecken könnte.”

Anders denn als irreguläre Gewerkschaft mit aktivistisch vorantreibenden Außeriridischen, die aus Gesinnung aktiv sind, mag aber realtiv schnelles Wachstum von ‘revolutionären’ Basisgewerkschaften in Zeiten linksradikaler Schwäche einfach nicht drin sein. Bei solchem Wachstum scheint der ursprünglich wohl unbeabsichtigte Nebeneffekt zu entstehen, dass die ‘Gewerkschaftsarbeit’ des Unterstützens und externen Impulsgebens zunehmend eigene Zeit und Ressourcen von Basisgewerkschafter:innen verschlingt. So scheint uns Kernaktiven dabei immer seltener in den Sinn zu kommen, dass wir selbst die meiste Zeit unseres Lebens keine Außerirdischen, sondern auch nur Erdlinge sind. Dass wir also Ausgebeutete und selbst diejenigen potentiellen Militanten sind, auf die wir die ganze Zeit in unserem Raumschiff warten. Ganz im Gegenteil, wir beginnen ein zunehmend professionelles Selbstverständnis zu entwickeln.

6

Der Genosse aus unserem Allgemeinen Syndikat schreibt oben, er habe das Gefühl, ich sei “frustriert, weil es nicht wie ausgeträumt voran geht und schwierig und langatmig ist. Sicherlich müssen auch Dinge immer wieder überprüft werden. Ich sehe uns trotzdem auf dem richtigen Weg.” Genau um diesen eingeschlagenen Weg geht es mir hier – nicht um die zurückgelegte Distanz oder die Reisegeschwindigkeit. Meine Bedenken sind eben genau einer “Überprüfung der Dinge” gewidmet. Ich versuche unser Allgemeines Syndikat lediglich an den Prinzipien und Zwecken zu messen, zu denen es sich bewusst bekennt.

Diese Überprüfung geht von folgender abstrakter Logik aus: Wo eine bestimmte Funktion einer Organisation gefördert wird, wird entweder nach und nach ein dieser entsprechendes, voll entwickeltes Organ – sprich Struktur und Rollen – entstehen. Oder aber, die Funktion kann nicht dauerhaft bei zunehmender Beanspruchung aufrechterhalten werden.v Ganz konkret ist mir allerdings bewusst, dass wir aktivistische Entfremdung als marginalisierte Linksradikale derzeit nicht völlig loswerden können, wollen wir uns nicht zur Untätigkeit verdammen.

Es geht also nicht um ein Entweder-Oder. Selbstverständlich brauchen auch Anarchosyndikalist:innen in Zeiten der Schwäche organisatorische Mittel wie arbeitsrechtliche Beratungen, einen taktischen, militant schlauen Umgang mit Betriebsräten, Tarifverträgen etc. Doch auch hier mag es auf die richtige, kontrollierte Dosierung und vor allem Kontrolle solcher aktivistischer Mittel ankommen. Wohldosiert könnten bspw. Betriebserschließungen und externe Impulse zum BG-Aufbau sicherlich sinnvoll sein, wenn sie auf eigene basismilitante Branchenorganisierung strategisch aufbauten.

Meine Kritik der organisatorischen Trennungen und aktivistischen Entfremdung in unserem Allgemeinen Syndikat, analog zu den Gedanken zu Organ und Funktion, nimmt also die unbeabsichtigten Folgen kollektiven Handelns in den Fokus. Die anarchistische Position war sich derselben seit der ersten Internationalen bewusst – hier anhand der Kritik an den historischen Marxist:innen:

“Insgesamt lehnten die Anarchisten die Idee des social engineering als Mittel zur Emanzipation als schlecht durchdacht ab, weil sie die Macht des wissenschaftlichen Wissens überschätzt und eine privilegierte Elite schafft. Das Eigeninteresse dieser Elite, der hohe Wert, den sie ihrer eigenen Führung für das Gemeinwohl beimisst, und die unvorhersehbaren Nebeneffekte ihres Handelns für die Gesellschaft würden dazu führen, dass die Elite immer mehr Energie für repressive Aufgaben aufwendet und sich durch die Schaffung einer privilegierten Klasse um sich herum selbst erhält. Der Staat, den die Marxisten als Mittel zur Emanzipation sahen, das nach Erreichen des Ziels abgeworfen werden sollte, würde sich stattdessen in einen sich selbst erhaltenden und verstärkenden Selbstzweck verwandeln.” “Die Argumente der Anarchist:innen erinnern stark an das 1897 von dem deutschen Psychologen Wilhelm Wundt, dem Begründer der experimentellen Psychologie, formulierte ‘Gesetz der Heterogonie der Zwecke’. Das Gesetz besagt, dass das Verhältnis zwischen tatsächlichen Effekten und den eigentlich angedachten Zielen ‘so ist, dass immer Nebeneffekte auftreten, an die man bei den ersten Vorstellungen vom Zweck nicht gedacht hat. Diese neuen Effekte gehen ihrerseits in eine neue Serie von Absichten ein und modifizieren so die alten Zwecke oder fügen ihnen neue hinzu’. Das von Wundt beschriebene Phänomen wird in der Soziologie häufig als ‘unvorhergesehene Folgen zielgerichteter sozialer Handlung’ bezeichnet, wie der amerikanische Soziologe Robert K. Merton seine bahnbrechende Arbeit von 1936 betitelte. Ein verwandter Aspekt des Gesetzes der Heterogonie der Zwecke ist der Prozess der Zweckverschiebung, bei dem die Mittel dazu neigen, selbst zu Zwecken zu werden. Dieser Aspekt wurde von Hans Vaihinger hervorgehoben, einem Philosophen, der oft als Neukantianer charakterisiert wird und der dieselbe Idee wie Wundts bereits 1872 formulierte, obwohl er sie unveröffentlicht ließ, indem er sie das ‘Gesetz der Überwucherung des Mittels über den Zweck’ nannte. Die beiden Aspekte von Wundts Theorie, das Vorhandensein von nicht zweckgebundenen Auswirkungen von zielgerichtetem Handeln und die Tendenz der Mittel, zum Selbstzweck zu werden, sind beide in der anarchistischen Kritik an dem vorausgeahnten marxistischen Staat präsent.”

Meine ganzen angemeldeten Bedenken, ausgehend von meiner Selbstkritik als aktivistischer Salting-Tourist, beruhen also auf Erkenntnissen, die “heute in der Organisationssoziologie Usus” sind. Ein Kernaktiver meinte einmal, wer damit beschäftigt sei, eine BG im Aufbau zu betreuen, habe gar keine Zeit, im eigenen Betrieb eine aufzubauen. Ich würde ihm zustimmen! Aber im Gegensatz zu ihm ist das überhaupt keine hinreichende Erklärung aktivistischer Entfremdung. Es ist lediglich schon Ausdruck derselben. Sicher erscheint es uns aktivistisch hoch beschäftigten Kernaktiven völlig zwingend und sinnvoll, irgendwann nur noch andere Lohnabhängige in ihren Kämpfen zu unterstützen. Wir sind zunehmend betriebsblind und die anarchosyndikalistische Ideologie wird zu einer wärmenden Kuscheldecke.

Das ist ein Ergebnis aus vielen über die Zeit auftauchenden Nebeneffekten eines komplexen kollektiven Handelns, wovon das Handeln des Genossen oder meines nur ein Moment von unzähligen ist. Diese Nebeneffekte zeitigen eben neue Absichten – “wir müssen das jetzt gut machen, wir müssen allen Leuten helfen, die zu uns kommen, wir müssen die Organisation ausbauen etc.” – und so mittelfristig auch neue Rollen und Zwecke. Das bedeutet auch, dass man beginnt, diese vor sich selbst zu rechtfertigen und irgendwann gut zu heißen. Alleine schon, um in der Eigen- und Fremdwahrnehmung konsistent zu bleiben. Es verschieben sich also die Zwecke unseres eigenen Handelns während eines derart vorangetriebenen Wachstums der Organisation: Selbsttätigkeit und Basismilitanz werden von aktivistischen Mitteln und ihren alltäglichen Anforderungen überwuchert. Aktivistische Entfremdung entwickelt ihre eigene Lebenswelt.

Nicht ganz zufällig ist wohl die Diskussion über bezahlte Stellen in den letzten Jahren schnellen aktivistischen Wachsens in unserem Allgemeinen Syndikat aufgeflammt. Anhand der Frage der Einführung bezahlter Stellen in Gewerkschaften lassen sich obige Argumente gut ausbuchstabieren. Denn dieses neue Mittel wird in jeder Gewerkschaft, immer wieder aufs ‘Neue’, “unvorhergesehene Nebeneffekte zeitigen” – wenn es nicht in der Praxis bewusst kontrolliert wird:

“Die ersten dreißig Jahre der Geschichte der American Federation of Labour zeigen, dass sich Gewerkschaften zwar hauptsächlich auf Freiwillige stützen können, bestimmte Praktiken aber dazu führen, dass sie sich in Richtung einer Orientierung auf bezahlte Hauptamtliche entwickeln. Die Vorläuferinnen der heutigen Gewerkschaften waren zunächst ehrenamtlich tätig; sie zeigen, dass Gewerkschaften nicht zwangsläufig hauptamtlich geführt werden müssen, aber auch, dass ehrenamtlich geführte Gewerkschaften als Nebenprodukt anderer, scheinbar unzusammenhängender Entscheidungen in eine hauptamtlich geführte Gewerkschaftsarbeit abdriften können. Jede Tätigkeit, die arbeitsintensiv ist und spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert – wie z. B. das Aushandeln von Tarifverträgen -, wird die Gewerkschaft wahrscheinlich dazu veranlassen, sich stärker auf bezahlte Funktionär:innen und/oder Mitarbeiter:innen zu stützen. [Also ein der Funktion entsprechendes Organ ausbilden -F.H.] Jede Gewerkschaft, die über einen ausreichend langen Zeitraum ein wachsendes Einkommen hat, wird wahrscheinlich irgendwann damit beginnen, einen Teil dieses Einkommens für Funktionär:innen und Mitarbeiter:innen auszugeben, es sei denn, dieses Geld ist eindeutig für etwas anderes vorgesehen oder die Gewerkschaft hat feste Regeln dagegen. Die Art und Weise, wie eine Gewerkschaft organisiert ist, und die Art und Weise, wie sie ihre Funktionär:innen und Mitarbeiter:innen beschäftigt, sind miteinander verknüpft; das eine beeinflusst das andere.” vi

7

Diese Problemstellungen in der Praxis differenziert auf dem Schirm zu behalten, wäre eine der vordringlichsten Aufgaben einer Organisation, die sich auch als anarchistisch versteht. Ich möchte diese anarchistische Kritik noch einmal an meinem Beispiel verbildlichen und mit dem ersten Teil der Artikelserie verbinden. Meine Kritik wäre also auch für plattformistische Genoss:innen hochaktuell!

Dort habe ich mich selbst als Salting-Tourist für meinen impliziten Leninismus zu kritisieren versucht. Ich habe darin rückblickend gefordert, dass ich meinem erfahreneren BG-Genossen im Lieferland die Initiative in der Betriebsorganisierung hätte überlassen sollen. Allerdings wollte ich damit nicht dazu aufrufen, in ein anderes, rätekommunistisches Extrem umzukippen, und nur noch abstrakt “den Arbeiter:innen selbst” zu folgen: “Revolutionär zu sein bedeutete [für die Rätekommunist:innen], an etwas teilzunehmen, dessen Dynamik woanders lag. Anstatt sich als konkrete Gruppe von Individuen zu verstehen, die durch die Beseitigung konkreter Hindernisse vorankommen und die Initiative ergreifen können, sind sie vielmehr in dem Wunsch gefangen, der ‘spontanen’ Aktivität einer abstrakt gedachten Gruppe zu folgen: ‘die Arbeiter:innen selbst’.”

Als Syndikatsaktivist:innen in Zeiten der Schwäche liegt die eigentliche “Dynamik”, an der wir teilnehmen wollen, wieder ganz woanders als bei den Rätekommunist:innen. Ich dachte zwar, meine Motivation für die Reise ins Lieferland sei nicht die im Grunde leninistische Idee, im Betrieb revolutionäre Bewusstseinsbildung voranzutreiben oder die Trommel für eine politische Organisation zu rühren. Ähnlich wie die Spontis in den 70ern wollte ich die Selbstorganisierung der Kolleg:innen befeuern – so dachte ich.

Doch der “Aktivist [sucht], indem er sich politisiert, eine Rolle, die ihn über die Massen erhebt. Ob dieses ‘Darüber’ die Form von ‘Avantgardismus’ oder ‘Pädagogismus’ annimmt, ändert nichts an der Sache. Er ist schon nicht mehr der Proletarier, der nichts anderes als seine Illusionen zu verlieren hat; er hat eine Rolle zu verteidigen.” Ich wollte ja die BG stärken, und damit auch vermittelt das Allgemeine Syndikat. Also über das Objekt der Betriebsorganisierung doch wieder vor allem unsere ‘revolutionäre’ Organisation voranbringen. Das war der “unscharfe Plan, der mich verzauberte” . Und in diesen Prozess entwickelte ich neue persönliche Interessen, bezogen auf meine aktivistische Rolle und meinen Status in der FAU.

Die Salting-Genossin Tabea meint, dass es in ihrer Erfahrung mit der Betriebsgruppe im Lieferland aber schon auch Leute brauche, die ein bisschen gewerkschaftliche Erfahrung mit brächten und die ein längerfristiges Ziel im Kopf hätten, wo wir als BG hin wöllten. Damit es am Ende nicht nur ein Stammtisch werde, wo sich lose organisierte Kolleg:innen über den Chef auskotzten und gut. Deswegen müssten alle Salts auch geschult sein. Ein anderer Genosse sah genau hier das Problem des instrumentellen Verhältnisses wiederholt. Es sei wieder keine Selbstorganisierung der Arbeiter:innenklasse. Man bewege sich hier dann wieder in dem Widerspruch, dass man etwas tun wolle, dies aber nur von außen könne und die Leute im Betrieb sich dann aber unter Umständen ‘falsch’ organisierten. Tabea sieht hier jedoch einen klaren Unterschied zwischen betriebsfernen Gewerkschaftsfunktionär:innen einerseits, und externen Unterstützer:innen wie Salts und BG-Unterstützer:innen andererseits, und ich würde ihr zustimmen.

Die Selbstkritik als Salting-Tourist und meine Nestbeschmutzung findet aber auf einer anderen, Tabeas Erwägungen noch vorgelagerten analytischen Ebene statt: politisch betrachtet gab es bei meinem Ausflug keinen Unterschied zum Zweck des “Aufbaus der Partei”. Dieser löst sich eben charakteristisch von der konkreten Organisierung von Klassenkämpfen ‘bürgerlich-politisch’ los. Welches konkrete Hindernis stellt sich denn der ‘revolutionären’, willentlichen Organisation? Dass sie zu wenig Köpfe organisiert. Also zu wenig Lohnabhängige hinter sich schart, zu wenig politischen Einfluss und Macht hat. ‘Wo sind sie hin, die Millionen?’, möchte man da seufzen. Auch Steff Brenner warnt:

“[…] Kader, seien sie formal bestellt oder Aktivist_innen, die mit viel Einsatz im Hintergrund wirken, [entfalten] ihre ganz eigene Lebensrealität und [es finden] sich nur ganz bestimmte Menschen für diese Arbeit. Es entsteht wieder eine Kluft aus der Masse, die gelenkt wird und jenen, die für die Masse die „richtigen“ Strukturen und Positionen zu finden suchen. Zu Grunde liegt die oft unausgesprochene Grundannahme, dass von der Mehrheit der Leute nichts Wesentliches zu lernen und zu erwarten sei. Schnell führen solche Strukturen auch dazu, dass passionierte Berufsrevolutionär_innen die Lebensrealität anderer revolutionärer Genoss_innen mit anderen Schwerpunkten, bspw. ihrer Berufung als Pflegekräfte, Eltern, Landwirt_innen, Handwerker_innen etc. pp. nicht mehr in die revolutionäre Gleichung einbeziehen und ihre Leidenschaft und zeitintensive Beschäftigung mit der Organisation und Politik als neue Norm ansetzen, so dass der Mensch sich wieder der Utopie anpassen soll und nicht umgekehrt.”

So entsteht eine eben im schlechten Sinne bürgerlich politische, also selbstzweckhafte Dynamik von Politspezialist:innen, an welcher ich wohl teilnehmen wollte: “Die politische Gruppe oder Partei setzt sich selbst an die Stelle des Proletariats und ihr eigenes Überleben und ihre Reproduktion werden vorrangig – revolutionäre Aktivität wird zum Synonym für den ‘Aufbau der Partei’ und die Rekrutierung von Mitgliedern.” Unser Allgemeines Syndikat ist nominell eine ‘revolutionäre’ Basisgewerkschaft, also eine politisch-ökonomische Einheitsorganisation der Arbeiter:innenklasse. In ihr beginnt sich sich bei uns, vermittelt durch aktivistische ‘Gewerkschaftsarbeit’, einmal mehr “die Trennung zwischen den wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter:innenklasse (Gewerkschaften) und den politischen (Partei) [zu entfalten]. Und diese Trennung ist nicht neutral, sondern hierarchisch: Die Partei führt die Klasse, das Politische übertrumpft das Ökonomische.”vii Für Anarchosyndikalist:innen ist das aus strategischer Sicht eine Sackgasse – und bei weiterem Beschreiten dieses Pfades ein sozialrevolutionäres Schachmatt.

8

Man könnte nun versuchen, mein Argument der Schädlichkeit aktivistischer Entfremdung folgendermaßen zu widerlegen: Kernaktive bauen als Aktivist:innen eine Infrastruktur auf, die ihnen die Möglichkeit gibt, diese zukünftig irgendwann auch einmal für sich selbst einzusetzen. Wenn sie also aus den selbstselektierenden Aktivengruppen wieder zurück in eine Betriebsgruppe o.ä. unter dem Dach des Allgemeinen Syndikats rotiert wären. Wenn sie also endlich lernten, “spontan” als Basismilitante zu handeln. Die wenigen Ausnahmen, wo dieses Rotieren klappt, sind für mich tatsächlich beispielhafte Polarsterne aus der Praxis, wie wir “einerseits Ressourcen von (meist studentischen) Aktivist:innen […] für Betriebsorganisierung nutzen, sowie zugleich die für proletarische Selbstorganisierung und -verteidigung mit ‘Aktivismus’ einhergehenden Probleme kollektiv eindämmen” könnten, wie ich in Teil I gefordert habe.

Der erwähnte ständige Durchlauf der Aktiven in unserem Allgemeinen Syndikat zeigt einerseits, dass es bei der Mehrzahl von ihnen nicht zu einer dafür notwendigen Langfristigkeit des Aktivismus kommt. Andererseits zeigt sich, dass eine Nutzung des Werkzeugs trotz manchmal langjährigem Aktivismus meist schlicht nicht passiert. Beziehungsweise dass nicht wenige Aktive gerade dann austreten oder inaktiv werden, wenn ihr ‘eigentlicher’ Beruf, und nicht nur ihr prekärer Nebenjob, mitsamt der damit einhergehenden existentiellen Probleme akut werden. Das ist weiterhin erklärungsbedürftig und wird Gegenstand des nächsten Teils der Artikelserie sein.

Es käme bei obigem Erklärungsversuch aber noch eine weitere, bereits ausgeführte Problelage hinzu. Kernaktive, die behaupteten, ein zukünftig auch für sie nützliches Werkzeug herzustellen, würden versuchen ein Problem zu lösen, das sich ihnen heute noch gar nicht konkret stellt. In solchen Organisationsprozessen wird, wie analysiert, das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Stattdessen produzieren die gewählten Mittel neue, aktuell und persönlich dringlichere Aufgaben, Absichten und damit Ziele in der im Aufbau befindlichen Organisation. Entsprechende konkret zu lösende Probleme liegen Aktivist:innen dann viel näher als alle ‘revolutionären’ Losungen.

Wie im letzten Teil der Artikelserie wiederholt angedeutet, mache ich als Aktivist also meine eigenen materiellen Interessen nicht zum Gegenstand meines Organisierungsprozesses in einer eigentlich als Interessenorganisation konzipierten Gruppe. Damit leite ich durch meine Tätigkeit einen Prozess ein, in welchem sich Trennungen entlang dieser Linie zwischen mir und ‘den Anderen’ vertiefen. In diesem Organisationsprozess verschieben sich letztlich auch die Ziele und Zwecke der Organisation durch die dominierenden Tätigkeitsformen und -inhalte hin zu denen einer politischen Gruppe.

Wo autoritäre Marxist:innen die Rolle der Parteiköpfe mit dem Wissen um den objektiven Gang der Geschichte einnehmen, nehmen manche Syndikatsaktivist:innen die Rolle der Gewerkschaftsingenieur:innen mit dem Wissen um die “realutopische Sozialtechnik” ein. Diese Rolle bringt die Gefahr mit sich, ihren aktivistischen Modus des Managens der ‘Anderen’ zum dominanten Charakter der Gewerkschaft zu erheben und eigene Interessen zu entwickeln – wenn das kollektiv unreflektiert bleibt und nicht eingehegt wird. Dieser Modus bedeutet eine “reaktive, kybernetische, momentane Aufmerksamkeit, wie sie Aktivisten und die Avantgarde des Managements auszeichnet, die nur auf Netzwerke, Flüssigkeit, Feedback und Horizontalität schwört und von außen her verwaltet, ohne irgendetwas zu verstehen.”

9

Halten wir für das Raumschiff unseres Allgemeinen Syndikats fest: Die selbstselektierende Aktivengruppe von Syndikatsaktivist:innen erzeugt, im Abgleich zur strukturbasierten Gruppe von Basismilitanten, den Großteil der insgesamten gewerkschaftlichen Aktivität. Sie fungiert zugleich als politisch richtungsgebendes Herz der gesamten Organisation mitsamt angestöpselten Betriebsgruppen. Das zeigt sich deutlich daran, aus welchen der beiden Aktivengruppen Leute zu den Vollversammlungen unseres Allgemeinen Syndikats kommen bzw. nicht kommen.

Die Tätigkeit der Syndikatsaktivist:innen entspricht dabei nicht etwa “einer radikalen Praxis, die uns durch Kollektivität in die Lage versetzt, uns frei verfügbare Zeit und Lebensqualität anzueignen.” Denn die Assoziationsfunktion kann nur dann aufblühen, “wenn wir die Dinge, die uns [als Lohnabhängige in unserem eigenen Alltag] betreffen, selbst entscheiden und auch selbst in die Hand nehmen wollen.” Im Gegenteil nimmt unsere ‘Gewerkschaftsarbeit’, der Logik aktivistischer Entfremdung folgend, den Charakter unbezahlter Arbeit an:

“Er ist ein Aktivist, weil er Teil einer Tätigkeit ist, welche eine besondere Logik hat. Da die Tätigkeit des Aktivisten nicht die Verlängerung seiner Wünsche ist, da sie einer ihr äusseren Logik gehorcht, ist sie mit der Arbeit vergleichbar. Genau wie der Arbeiter nicht für sich selbst arbeitet, kämpft der Aktivist nicht für sich selbst. Das Resultat seiner Aktion kann also nicht am Vergnügen gemessen werden, welche sie ihm verschafft. Es wird also an der Anzahl aufgewendeten Stunden […] gemessen. Die Wiederholung, die Routine dominieren die Tätigkeit des Aktivisten. Die Trennung zwischen Ausführung und Entscheidung stärkt den Beamtenaspekt des Aktivisten.”

“‘Warum mache ich / machen wir das? Was habe ich / haben wir davon?'” , fragen wir Syndikatsaktivist:innen uns nie kollektiv. Damit ist auch der Weg verbaut, sich fortlaufend über die Zwecke klar zu werden, die durch unser Handeln und gewählte Mittel neu gesetzt werden.

Eine solche Überprüfung halte ich in unserem Allgemeinen Syndikat heute bereits für notwendig. Denn jetzige Zustände sind zumindest ein guter Nährboden für die in den beiden zurückliegenden Teilen der Artikelserie beschriebenen Trennungen zwischen Aktivist:innen und Militanten, sowie die in selbstselektierenden Aktivengruppen dadurch aufkeimende Repräsentationsfunktion der Gewerkschaft. Wir müssen uns dessen bewusst werden und auf die Erde zurückkehren, solange es noch geht.

Begrenzen wir zumindest nicht diese Funktion, bildet sich entweder das zwingend notwendige Organ für umfängliche Stellvertreter:innentätigkeit voll aus. Oder die dafür bisher aushilfsmäßig benutzten Organe, die eigentlich für horizontale Assoziation viel zweckmäßiger und auch dafür angedacht sind, brechen unter stetig zunehmender Überlastung mit Individualkonflikten und aktivistischen Dienstleistungen zusammen.

Der Wobbly Nate Hawthorne schreibt in seiner sehr lesenswerten Rezension von “Fighting for Ourselves” über die notwendige strategische Vermittlung zwischen Assoziations- und Repräsentationsfunktion, sowie die Einhegung und Dosierung der letzteren:

“Ich würde sagen, dass das, was einige von uns als direct unionism bezeichnet haben, zum Teil ein Argument für einen Minimalismus der Repräsentation ist. Wir können taktisch auf repräsentative Maßnahmen und Institutionen zurückgreifen, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass uns dies in eine problematische Richtung lenken kann. Wir wollen nicht, dass die repräsentative Funktion in unseren Organisationen wächst, sondern dass sie so weit wie möglich schrumpft, so dass wir, wenn wir auf Repräsentation zurückgreifen, darauf achten sollten, dass sie unsere Organisation nicht auf negative Weise prägt. Das ist leichter gesagt als getan. In unseren Organisationen gibt es echte Unterschiede in der Erfahrung und den Fähigkeiten, die zu unflexiblen Arbeitsteilungen oder Hierarchien führen können. So werden einige Leute Spezialist:innen in bestimmten Arbeitsbereichen und verselbstständigen sich innerhalb der Organisation. Das führt zu Problemlagen ähnlichen denen der Repräsentationsfunktion. Eine Möglichkeit, wie diese Funktion wichtiger und problematischer werden kann, ist der Drang, um jeden Preis zu wachsen.”

Der weitere “Aufbau” der anarchosyndikalistischen Organisation, für den ich hier zu argumentieren versuche, ließe sich also aus einem aktivistischen Blickwinkel durchaus auch als Bremsung oder sogar Abbau verstehen. Insofern fühlen der Gründungsgenosse der BG Lieferland und ich uns vielleicht nicht unterschiedlichen Strategien, aber auseinandergehenden taktischen Erwägungen verbunden.

Ich argumentiere also zunächst für den Abbau der irregulären Momente unserer Basisgewerkschaft. Meine Stoßrichtung wäre dabei, die in unserer Organisationsrealität vorgefundenen und bisher durchleuchteten Spannungsfelder von Syndikatsaktivismus und Basismilitanz nicht etwa einseitig aufzulösen, sondern sie produktiv zu machen. Der Genosse aus Dresden hatte dazu noch Anmerkungen:

“Ich denke in der Branchenorganisierung liegt wirklich ein Schlüsselix. Gleichzeitig sind wir in Dresden stark geprägt von Leuten, deren Lohnarbeit selbst aktivistische Formen annimmt, ob in Bildung, Sozialbereichen oder NGO’s. Ansonsten gab es vieles von dem, was du beschreibst auch bei uns und ich hab mich gefragt, wo wir eigentlich einen Turn oder Unterschied gemacht haben. Ich denke, einerseits war es gute Erziehung, als unser Syndikat jung war. Dass wir zunächst im eigenen Betrieb anfangen, war für uns – zumindest formal – selbstverständlich. Praktisch kamen wir aber doch oft in die Dynamik, dass bspw. die Beratung voll mit Leuten saß, die gravierende eigene Probleme im Alltag hatten und die dann zuerst bearbeiteten, weil es eben ‘dringendere Fälle’ waren. Ein Gamechanger war eine Vollversammlung vor ein paar Jahren, da wurde militant eingefordert, dass wir keine Aufbauarbeiten angehen, bevor wir keine befriedigenden Strukturen für die Leute aufgebaut haben, die gerade schon Mitglied sind. Das haben wir dann recht vehement voran getrieben, auch die Aktivist:innen waren durch diesen ‘Stopbefehl’ motiviert – sie wollten ja wieder aktivistisch tätig werden.”

Auf einer sehr konkreten Ebene ist es also durchaus möglich, Außerirdischkeit abzuschwächen und stellenweise sogar zu ersetzen durch eigene Basismilitanz. Einerseits ist also mein Anliegen, Syndikatsaktivist:innen intern als Strateg:innen zu entmachten und trotzdem ihre Ressourcen für selbstorganisierte Kämpfe von Arbeiter:innen und für deren Selbstbestimmung zu nutzen. Parallel dazu geht es darum, Aktivist:innen zu motivieren, selbst zu Militanten zu werden. Nur so können wir außerdem für Kolleg:innen, Nachbar:innen etc. glaubwürdig werden und unsere politische Perspektive vermitteln. Das ist auch eine Absage an jedes aktuelle sozialistische Parteiprojekt. Denn “wenn [unser] Standpunkt eine Chance haben soll, geteilt zu werden, muss er da artikuliert werden, wo eine neue Gesellschaft erkämpft wird: im Handgemenge der sozialen Kämpfe.”

10

Der zitierte Ausspruch des Genossen, der keine Zeit für eine eigene BG mehr hat, ist ein Zeichen dafür, dass wir bereits auf dem falschen gewerkschaftlichen Weg sind. Gerade aktivistische Mittel, die strukturell kapitalistischer Arbeitsteilung abgeschaut sind, also mit der uns umgebenden und uns durchdringenden dominanten Kultur resonieren, dürften sich unter Umständen nur noch sehr mühsam oder eher gar nicht mehr entsorgen lassen, wenn sie einmal tonangebend geworden sind. Es entsteht schon bereits in unserem Allgemeinen Syndikat eine von ‘den Anderen’ getrennte Gruppe. Eine Apologetik einer solchen getrennten Gruppe, vermutlich auch entstanden aus einer zunehmend aktivistischen Praxis, lässt sich in Holger Marcks’ “Skizze eines konstruktiven Sozialismus” ausmachen.

Diese getrennte Gruppe tendiert zu einem “hohen Wert, den sie ihrer eigenen Führung für das Gemeinwohl beimisst […] Die unvorhersehbaren Nebeneffekte ihres Handelns” können dazu führen, dass diese Gruppe neue, auf die Organisation selbst und ihre Rollen darin bezogene Interessen entwickelt. Diese Interessen haben immer weniger mit den militanten Interessen der widerständigen Kolleg:innen gemeinsam. Sie beginnen bereits, sich selbst als Expert:innen oder Professionelle für soziale Veränderung zu sehen und entsprechend gegenüber ‘den Anderen’ zu verhalten. Um dieses Selbstverständnis im Zeichen kapitalistischer Arbeitsteilung wird es im nächsten Teil der Artikelserie gehen.

Ich argumentiere im weiteren dafür, dass gerade die anarchosyndikalistische Gewerkschaftsform – und nicht ein aktivistischer Zusammenschluss von Organizer:innen – die Chance bieten kann, zu einer Schule des Klassenkampfes zu werden: nämlich für uns selbst. Das würde die Organisation vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen dafür aber aufhören, sie und uns als “Erzieherin zur Selbstständigkeit” von ‘anderen’ Lohnabhängigen zu begreifen. Dem stehen aber noch weitere Problemlagen als die hier analysierten entgegen…

Im vierten Teil der Artikelserie möchte ich uns Aktivist:innen noch näher unter den “Raumanzug” unserer “interstellaren Radikalität” fühlen.x Ich möchte ergründen, wie es noch dazu kommen könnte, dass wir Syndikatsaktivist:innen nicht “kontinuierlich unsere Konflikte diskutieren und analysieren, […] um unsere Angst zu verlieren und das Kämpfen im Alltag zu erlernen.” Es geht also um empathische Fragen: “Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und welche Denkweisen und Überzeugungen überprüft und eventuell abgelegt werden? Was hält uns davon ab, Widerstand zu leisten?”

_________

Danke an alle Genoss:innen, die mit mir diskutiert, die kommentiert und kritisiert haben.



Danke an alle Genoss:innen, die nicht mehr dabei sind, mit ihrer Aufbauarbeit unser Allgemeines Syndikat aber zu dem gemacht haben, das es heute ist – und damit die Chance gegeben haben, dass es überhaupt eine vielgestaltige Organisation gibt, die sich unterschiedlich interpretieren und möglicherweise weiterentwickeln lässt.

Illustration: Ino Scheid

iTorsten Bewernitz (2019) beschreibt und zieht Schlussfolgerungen aus diesem Phänomen der Doppelmitgliedschaften von FAU-Mitgliedern. Auch Steffi Albicker hat unter dem Titel “»Die Revolution ist Alltagssache« – Syndikalistische Gewerkschaftspraxis in nicht-revolutionären Zeiten” auf der Kantine Anarchismus in Chemnitz 2023 diese und andere Problematiken herausgestellt. Siehe: https://kantine-festival.org/programm/2023-08-02-%C2%BBdie-revolution-ist-alltagssache%C2%AB-1/

iiEin Genosse merkte an, dass es bei uns keinerlei kollektive Aufarbeitung und Wissensspeicherung über die Organisierung von und in ‘unseren’ Betriebsgruppen gebe. Er kenne keinen anderen Text in unserem Allgemeinen Syndikat außer den ersten Teil dieser Artikelserie, wo eine BG-Erfahrung aufgearbeitet worden wäre. Dieses Wissen liegt exklusiv im Gehirn weniger langjähriger Kernaktiver – und damit auch die Auslegungsautorität dieser Erfahrungen in Diskussionen um die Gestaltung der gemeinsamen Organisierung.

iiiVergleiche auch: “Basisgewerkschaften kommen oftmals fast ohne Basis aus, die wenigen aktiven Mitglieder verstreuen sich über verschiedenste Betriebe und Branchen und sind in ihren eigenen Betrieben dann oft auch noch kaum aktiv oder aber […] durchaus verständlicherweise unter der Fahne einer DGB-Gewerkschaft [aktiv].” (Bewernitz 2019: 41)

ivEin FAU-Genosse aus einem anderen Syndikat erhellt weitere anzulegende Erfolgskriterien für eine wirklich anarchosyndikalistische Basisgewerkschaft: “wie konstruktiv wird mit internen Konflikten umgegangen?

wie wenig Mitglieder/Funktionsträger:innen tragen psychische Schäden durch Überlastung, Mobbing, Frustration, Diskriminierung davon?

wie hoch ist die Fluktuation bzw. wie lang können einmal gewonnene Mitglieder gehalten werden?

wie hoch ist der Beteiligungsgrad?

wie klar bleibt der klassenkämpferische, antikapitalistische, basisdemokratische Anspruch bei wachsender Mitgliederbasis?

wie sehr schafft mensch es mit der eigenen inhaltlichen Ausrichtung auf die politischen Einstellungen von Arbeiter-Milieus über die Organisation hinaus einzuwirken?

wie sehr schafft mensch es, nicht die Probleme der kritisierten, großen Gewerkschaften zu übernehmen (bspw. Fixierung auf Legalismus, Fixierung auf Arbeiter-Milieus mit höherem Einkommen, Zentralismus, Entfremdung von Basis und Struktur/Funktionär:innen, Entfremdung von Betroffenen und Fall-/Arbeitskampfbetreuer:innen, Verlust revolutionärer Zielsetzung)

gelingt es, halbwegs krisenfest zu wachsen oder stolpert mensch von einem Ausnahmezustand in den nächsten? Wie zukunftsfähig sind die aufgebauten Strukturen und Entwicklungsdynamiken?“

vSiehe: “In einer metaphorischen Umkehrung des lamarck’schen Evolutionsgesetzes behauptete Malatesta, dass ‘Organ und Funktion untrennbare Begriffe sind. Nimmt man einem Organ seine Funktion, stirbt entweder das Organ oder die Funktion wird wiederhergestellt. Stellt man eine Armee in ein Land, in dem es weder Gründe für noch Angst vor einem Krieg gibt, sei es ein Bürgerkrieg oder ein externer Krieg, dann wird sie einen Krieg provozieren oder, wenn sie ihre Absichten nicht verwirklichen kann, zusammenbrechen.” (Turcato 2013: 24) Vergleiche auch SolFed 2012: 66.

viEs lohnt sich, Robin J. Cartwright hier nocheinmal ausführlicher zu zitieren: “Jede Änderung, die eine Gewerkschaft an ihren Einstellungspraktiken vornimmt, kann sich auch auf andere Ortsverbände, Zweigstellen, Abteilungen, Positionen, Ebenen und Gewerkschaften auswirken. Eine Änderung mag zwar nur für einen bestimmten Arbeitsplatz und zu einem bestimmten Zweck gedacht sein, hat aber dennoch breitere Auswirkungen. Diese Änderung wird von anderen angeführt, um ihre Nachahmung zu rechtfertigen, und wenn sie zu Gehaltserhöhungen führt oder zusätzliche Mitarbeiter:innen auf die Gehaltsliste setzt, entsteht eine Interessengruppe, die ein berechtigtes Interesse daran hat, sie aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Willkürliche oder Ad-hoc-Beschäftigungspolitiken können zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn diese Politiken von anderen Gewerkschaftsgremien in anderen Zusammenhängen kopiert werden. Einstellungspolitiken, die von Fall zu Fall angewandt werden und nicht systematisch durchdacht sind, können zu einem unkontrollierten Anwachsen der Bürokratie führen. Wenn eine Gewerkschaft einmal damit begonnen hat, ihre Gehaltsliste zu erweitern, kann es schwierig sein, dies zu stoppen, es sei denn, ihr geht das Geld aus.” (ebd.) Auch “die Knights of Labor nutzten ihre beispiellose Größe und ihr Einkommen, um ihre Funktionäre zu bezahlen und Personal in weitaus größerem Umfang einzustellen als alle anderen Gewerkschaften zuvor. Vor den Knights bezahlten die Gewerkschaften ihre Funktionäre schlecht oder gar nicht und stellten fast nie Personal ein. Die Entscheidung der Knights, die erste echte Gewerkschaftsbürokratie aufzubauen, war eine Art Experiment, das unvorhergesehene Ergebnisse zeitigte.” (https://organizing.work/2021/07/the-first-union-bureaucracy-paid-officers-and-staff-in-the-knights-of-labor-1869-1917/)

viiSiehe das Zitat weiter: “Leo Trotzki drückt dies sehr deutlich aus: ‘Nur auf der Grundlage eines Studiums der politischen Prozesse in den Massen selbst können wir die Rolle der Parteien und Führer verstehen, die wir am wenigsten zu ignorieren geneigt sind. Sie sind zwar kein eigenständiges, aber doch ein sehr wichtiges Element in diesem Prozess. Ohne eine leitende Organisation würde sich die Energie der Massen verflüchtigen wie Dampf, der nicht in einem Kolbenkasten eingeschlossen ist. Aber dennoch ist das, was die Dinge bewegt, nicht der Kolben oder der Kasten, sondern der Dampf.’ Trotzki glaubt, dass er der Arbeiter:innenklasse Anerkennung zollt und die fehlende Trennung zwischen der Partei und der Klasse hervorhebt. In Wirklichkeit sagt seine Metapher weit mehr aus, als er beabsichtigt. Dampf ist das gedankenlose Erzeugnis der Anwendung von Wärme auf Wasser, ein bloßer Ausdruck natürlicher, physikalischer Gesetze. Die Intelligenz in seiner Metapher ist die der Ingenieure, die den Kolbenkasten konstruieren und bedienen, welcher die Energie der zum Denken unfähigen Masse in sich bündelt und lenkt. Es ist richtig, dass die Partei nur auf dem Rücken der Arbeiter:innen an die Macht kommen kann. Nicht richtig ist, dass wir auf diese ihre Machterlangung irgendwie angewiesen wären. Geschweige denn, dass das die Schaffung einer freien kommunistischen Gesellschaft voranbrächte.” (Solfed 2013: 20)

viii“Ein Argument, das häufig gegen die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung vorgebracht wird, ist das sogenannte Zahlenspiel. Die Gewerkschaften, so wird behauptet, seien ‘Massenorganisationen’, die weit über die Anzahl an Menschen hinausgingen, die revolutionär organisiert werden könnten. Man könne also entweder revolutionär oder eine Gewerkschaft sein, aber beides zusammen ginge nicht. Daraus ergibt sich ein reformistisches Argument, das sich als ‘Pragmatismus’ tarnt und besagt, dass wir unseren ‘ideologischen’ Widerstand gegen reformistische Methoden – Betriebsräte, hauptamtliche Funktionär:innen, Repräsentationsfunktionen, staatliche Mittel, Einhaltung der Gesetze usw. – aufgeben müssten, um zu einer solchen ‘Massenorganisation’ heran zu wachsen. Das mag der Weg zum ‘Aufbau’ sein – aber zum Aufbau von was? Wir haben kein Interesse daran, neue Bürokratien aufzubauen. Das wäre aber das sichere Ergebnis des Aufbaus einer Gewerkschaft auf der Grundlage von irgendetwas anderem als klaren antikapitalistischen und staatsfeindlichen Prinzipien.” (SolFed 2013: 96) Nach rein ‘syndikalistischen‘ Kriterien wäre es schlüssiger, den Erfolg der bisherigen enggeführten Strategie nicht abstrakt vor allem an steigenden Mitgliederzahlen und durchgeführten Individualberatungen zu messen. Sondern an der Dauerhaftigkeit und Verankerung von BGs in Betrieben, an Mitgliederzuwächsen von BGs, dem Pool von Organizer:innen und vor allem die Motivation bestehender Mitglieder unseres Allgemeinen Syndikats, im eigenen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis aktiv zu werden.

ixBranchenvernetzungen innerhalb unserer irregulären Gewerkschaft würden es erlauben, die eigenen Arbeitsbedingungen der Syndikatsaktivist:innen zum Gegenstand der gemeinsamen gewerkschaftlichen Organisierung zusammen mit den wenigen Basismilitanen in unserem Allgemeinen Syndikat zu machen. Wir könnten mittelfristig immer mehr Genoss:innen in einem Betrieb versammeln, indem wir spezifische Jobbörsen organisierten. Damit könnten wir auch von außen kommendes Salting als Taktik strategischer Betriebserschließung streckenweise ersetzen. Zudem könnten solche Vernetzungen zumindest allgemein politisch in Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Branche eingreifen. Ein Streben nach all diesen Dingen ist jedoch in unserem Syndikat noch in den Kinderschuhen.

xVergleiche: “Das wahre Problem für Revolutionäre ist, zur Stärkung der lebendigen Kräfte beizutragen, an denen sie teilnehmen, das Revolutionärwerden zuzulassen, um schließlich eine revolutionäre Situation herbeizuführen […] Zu den vielen Wundern des Kampfs im Susatal zählt, dass es gelungen ist, so viele Radikale von ihrer Identität loszureißen, die sie sich so mühsam aufgebaut haben. Er hat sie auf den Erdboden zurückgebracht. Indem sie wieder Kontakt mit einer realen Situation aufgenommen haben, konnten sie einen guten Teil ihres ideologischen Raumanzugs ablegen, nicht ohne damit die unerschöpflichen Ressentiments derer auf sich zu ziehen, die in dieser interstellaren Radikalität steckengeblieben sind, in der man so schlecht Luft bekommt.” (Unsichtbares Komitee 2015)

Quellenverzeichnis

antifa kritik und klassenkampf. 2015. Der kommende Aufprall. https://issuu.com/antifakritikklassenkampf/docs/der_kommende_aufprall

Arps, Jan Ole. 2011. Frühschicht. Assoziation A.

Bewernitz, Torsten. 2019. Syndikalismus und neue Klassenpolitik. Die Buchmacherei.

Bewernitz, Torsten, Kuhn, Gabriel. 2020. Syndicalism fpr the tweny-first century. https://theanarchistlibrary.org/library/gabriel-kuhn-and-torsten-bewernitz-syndicalism-for-the-twenty-first-century

Driedger und Garneau. 2020. The future of the IWW. https://www.laborwaveradio.com/post/__iww

Ehms, Jule. 2023. Revolutionärer Syndikalismus in der Praxis. Westfälisches Dampfboot.

Van Eikels, Kai. 2020. Das Archiv und Chancen auf eine nicht-bürgerliche Öffentlichkeit. https://seminare-sose2020.jimdofree.com/7-%C3%B6ffentlichkeiten-f%C3%BCr-das-archiv/

Endnotes. 2019. We unhappy few. https://endnotes.org.uk/articles/we-unhappy-few.pdf

https://communaut.org/de/autonomer-syndikalismus-am-rande-europas

Lees, MK. 2020a. Salz: Die Würze, nicht die Suppe. https://direkteaktion.org/salz-die-wuerze-nicht-die-suppe/

Marcks, Holger. 2018b. Skizze eines konstruktiven Sozialismus (Teil 2). https://direkteaktion.org/skizze-eines-konstruktiven-sozialismus-teil-2/

Marcks, Holger. 2019. Skizze eines konstruktiven Sozialismus (Teil 3). https://direkteaktion.org/skizze-eines-konstruktiven-sozialismus-teil-3/

Maruschke, Robert. 2014. Community Organizing. Edition Assemblage.

McAlevey, Jane. 2019. Keine halben Sachen. VSA Verlag.

Oesterreich/Schröder. 2020 Agile Organisationsentwicklung. Vahlen.

Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires. 1972. Der Aktivismus als höchstes Stadium der Entfremdung. http://www.kommunisierung.net/IMG/pdf/aktivismusentfremdungpdf.pdf

Pouget, Émile. 2014. Die Revolution ist Alltagssache. Verlag Edition AV.

Schellhagen Johanna. 2022. Geht mal arbeiten. https://www.akweb.de/bewegung/labournettv-der-laute-fruehling-klimabewegung-geht-mal-arbeiten/

SolFed. 2013. Fighting for Ourselves. Anarcho-Syndicalism and the Class-Struggle. Freedom Press.

Turcato, Davide. 2013. Making Sense of Anarchism. AK Press.

Unsichtbares Komitee. 2015. An unsere Freunde. Nautilus.

X., Andrew. 1999. Give Up Activism. https://theanarchistlibrary.org/library/andrew-x-give-up-activism

Zweiter Mai. 2015. Kommt ihr mit in den Alltag? https://archive.arranca.org/ausgabe/49/kommt-ihr-mit-in-den-alltag