Einheitslohn und syndikalistische Lohnpolitik

Die FAU war seit ihrer Gründung im Wesentlichen eine Gewerkschaftsinitiative und kümmerte sich vielfach um arbeitsrechtliche Prozesse und eher kleine, individuelle Fälle. Mit dem Wachstum der FAU im Allgemeinen und konkreten Brancheninitiativen wie der IGG in den Grünen Gewerken im Besonderen ändert sich das langsam. Damit wird es auch Zeit in den tarif- und betriebspolitischen Konzepten konkreter zu werden. Eine brennende Frage ist dabei natürlich die, wie eine syndikalistische Lohnpolitik in Zukunft aussehen kann und sollte. Neben Tarifabschlüssen ist dies insbesondere im Feld der vielen dutzend Kollektivbetriebe die der FAU nahe stehen, eine wichtige Frage. Mir ist bewusst, dass die folgenden Ausführungen zum Thema Einheitslohn recht weit von dem entfernt sind, was in den meisten Belegschaften konsensfähig sein dürfte – zumindest in den oberen Lohngruppen. Trotzdem halte ich es für wichtig, diese Diskussion nach über 100 Jahren mit neuem Leben zu füllen und sie zumindest als eine wichtige Grundlage einfließen zu lassen.