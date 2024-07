„Keine Angst – Klassenkampf“

„Make Amazon Pay“ und „Amazon ist kein guter Nachbar“ lauteten die Parolen, die am 10. Juli über den Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte schallten. Dort wurde auf der großen Wiese vor der Volksbühne die Theaterperformance „Der Turm stürzt ein“ aufgeführt.

Damit war der Amazon-Tower an der Warschauer Brücke in Berlin gemeint, in dem im nächsten Jahr Führungskräfte des Tech-Konzerns einziehen sollen. Amazon steht für den globalen Kapitalismus, das zeigte der Theaterabend auf besondere Weise. Da ist das überdimensionierte Hochhaus im schon seit Jahren gentrifizierten Gebiet in Berlin zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße. Die im März neu benannte Uber-Halle hinter dem Tower zeigt die Landnahme der Techkonzerne besonders deutlich.

Trotzdem protestierte nur eine Gruppe von Taxifahrer:innen, die durch Uber und Co. in ihrer Existenz bedroht sind, gegen die Namensgebung. Gegen den Amazon-Tower gibt es in unregelmässigen Abständen Kundgebungen des Bündnisses Berlin versus Amazon. Doch kontinuierliche Proteste, wie sie vor 10 Jahren sogar mit bundesweiter Mobilisierung gegen die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main mit dem Bündnis Blockupy organisiert wurden, bleiben in Berlin gegen Amazon aus. Die bestbesuchteste Kundgebung vor dem Amazon-Tower gab es im Oktober 2023, wo das Theaterstück „Der Turm stürzt ein“ seine Premiere hatte. Aber auch bei der zweiten Aufführung vor der Volksbühne sorgten politische Aktivist:innen auch aus der Mieter:innenbewegung an den passenden Stellen für Applaus und sorgten dafür, dass die Trennung zwischen Theater und Protest aufgehoben wurde.

Das ist ganz im Sinne der Vorführenden, die sich im Programmheft so vorstellen: „Wir sind die Turm-stürzt-ein-Crew und der Lauratibor Chor, eine Community aus Nachbar*innen, Künstler*innen, Aktivist*innen aus verschiedenen politischen Zusammenhängen und solidarische Menschen, die sich in Verteidigung von Projekten und Häusern gegen ihre Verdrängung und Räumung zusammengefunden haben, um ihren Protest so auf die Straße zu tragen und sich zu verbinden.“

Kämpfe verbinden auch global

In den neunzig Minuten der Vorführung wurde auch die globale Dimension des Tech-Kapitalismus gezeigt, für den Amazon steht. So ging eine Szene auf den Kampf gegen den Lithiumabbau in Südamerika ein, gegen den sich große Teile der Bevölkerung wehren und dafür häufig kriminalisiert werden. In anderen Szenen wurde Amazon als Treiber der globalen Überwachung gezeigt. Diese waren für mich die Schwächsten, weil da Amazon doch etwas zu viel Macht und Einfluss zugesprochen wurde, den er zum Glück noch nicht hat. Dafür hätte der Kampf der Amazon-Beschäftigten für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in verschiedenen Ländern künstlerisch etwas mehr Beachtung in dem Stück finden können. Mittlerweile gibt es eine länderübergreifende Organisierung dieser Amazon-Workers.

Theater der Unterdrückten und Ausgebeuteten

Schließlich war die Theateraufführung der Auftakt des Festiwalla, das dieses Jahr das Motto „Keine Angst!Klassenk*mpf?!“ trägt. In dem Stück „J from the Block“ wurden auf der großen Bühne der Volksbühne am Beispiel der Beschäftigten der Lieferdienste gezeigt, wie schwierig es heute ist, im Arbeitsleben solidarisch zu handeln. Wir sehen dort eine Welt, wo die Beschäftigten per SMS gefeuert werden und wo Versuche, einen Betriebsrat zu gründen, mit immer neuen Tricks vom Management verhindert wird. Doch wir sehen auch hier, dass sich Menschen trotz vieler Niederlagen nicht abschrecken lassen von der Organisierung.

In einer Ausstellung an den Wänden der Volksbühne wurde an Kämpfe der Arbeiter:innenbewegung erinnert, die damals viel Aufmerksamkeit erregten und heute weitgehend vergessen sind. Darunter ist der Streik bei der Firma Pierburg in Neuss, wo 1973 vor allem migrantische Frauen für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt hatten. Das war eines der vielen Beispiele, wo Klassenkampf, proletarischer Frauenkampf und Antirassismus zusammenkamen.

Es ist zu begrüßen, dass jetzt eine junge Generation, die das Publikum beim Festival größtenteils stellten, diese Kämpfe neu für sich entdecken. Für die theoretische Unterfütterung sorgte der Stand des Berliner Verlags „Die Buchmacherei“, der immer gut besucht war. Dort lagen viele Bücher über vergessene Arbeitskämpfe aus, die in dem Verlag herausgegeben werden.

Reclaim Volksbühne

Das Festiwalla wird seit mehreren Jahren vom politisch engagierten Community-Theater X aus Moabit organisiert und findet erstmals in der Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz statt. Das Theater war seit der Gründung mit der Arbeiter:innenbewegung verbunden, wie auch in der Ausstellung gezeigt wird. In der Weimarer Zeit gab es Theater von Arbeiter:innen für Arbeiter:innen, daran wurde in den 1970er Jahren teilweise wieder angeknüpft. Nun wäre es an der Zeit, sich diese Traditionen kritisch neu anzueignen. Genau hat das Festiwalla in der Volksbühne getan. Es wäre zu wünschen, dass ein solches politisch engagiertes Programm künftig wieder ständig zum Repertoire der Volksbühne gehört. Die vier Tage des Festiwalla geben eine Ahnung davon, was da möglich wäre.

Das FESTIWALLA findet bis 14.07.2024 statt, hier findet ihr das Programm.

Beitragsbild: https://www.theater-x.com/festiwalla