Spuren der Arbeit (2): Aussagekräftige Geschichten vom Malochen & Kämpfen: Eine Einführung

Text von Scott Nikolas Nappalos

Fußnoten:

Minute 4:53: Anm. d. Ü.: http://recomposition.info Diese Website ist inzwischen nicht mehr erreichbar. Das Archiv kann jedoch bei der antiautoritären Plattform Liccom eringesehen werden. http://libcom.org/blog/recomposition. Einige Autor:innen betreiben ein Folgeprojekt namens Organizing Work: https://organizing.work

Minute 6:31: Anm. d. Ü.: Staatliche Aufsichtsbehörde für Arbeitsbeziehungen in den USA.

Minute 10:09: CLR James GC Lee, & C. Castoriadis, Facing Reality (Charles H. Kerr Press, 2006).

Minute 10:21: Martin Glaberman, Punching Out & Other Writings (Charles h. Kerr Press, 2002).

Minute 10:35: Die deutsche Übersetzung der gleichnamigen Broschüre kann bei der IWW im deutschsprachigen Raum heruntergeladen werden: https://www.wobblies.org/portfolio/direct-unionism/ (Anm. d. Ü.)

Minute 12:32: Weir, Stan, Singlejack Solidarity (University of Minnesota, 2004).

Minute 14:49: (1531, 71) Gramsci, Antonio: Gefängnishefte. Kritische Ausgabe. Band 1–10, Hamburg 1991–2003.

Minute 16:24: Ebd., Seite 1500.

Minute 16:50: Für weitere Ausarbeitungen der Praxis siehe die Schriften von Paolo Freire wie Die Pädagogik der Unterdrückten oder den Artikel dieses Autors Toward Theory of Political Organization for Our Time unter: http://libcom.org/library/towards-theory-political-organization-our-time-part-i-trajectories-struggle-intermediate .

aus: Mark Richter, Levke Asyr, Ada Amhang, Scott Nikolas Nappalos (Hg.). Spuren der Arbeit, Geschichten von Jobs und Widerstand. Verlag Die Buchmacherei. September 2021. ISBN 978-3-9823317-1-3. S. 15–22. (https://diebuchmacherei.de/produkt/spuren-der-arbeit-geschichten-von-jobs-und-widerstand)

Vertont von Caroline Königs

Spuren der Arbeit

Geschichten von Jobs und Widerstand

Die Hälfte unserer Wachzeit verbringen wir bei der Arbeit. Unsere Lebensjahre sind mit Geschichten über die Arbeit verwoben, die am Esstisch, im Pausenraum und in Bars erzählt werden. Doch diese Geschichten werden selten gedruckt, untersucht oder so gesehen, wie sie es sein sollten: als Teil dessen, was Arbeiter:innen tun, um ihre Stellung im Kapitalismus zu verstehen und zu verändern.

Auf dem Blog Recomposition von den IWW veröffentlichten Arbeiter:innen ihre Geschichten. Aus ihnen entstand im Jahr 2013 der Sammelband Lines of Work. Stories of Work and Resistance. Die deutsche Übersetzung erschien 2021 beim Verlag Die Buchmacherei.