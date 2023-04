Auf ein Neues – Global May Day 2023!

Für diejenigen, die zum ersten Mal davon hören: Global May Day ist eine Plattform über die sich Basisgewerkschaften vernetzen, um sich in ihren Arbeitskämpfen auf internationaler Ebene gegenseitig zu unterstützen. Damit wird die lokale Selbstorganisation vor Ort gefestigt und gleichzeitig der Kampf gegen kapitalistische Unzumutbarkeiten auf globaler Ebene gefördert. So wurden über Global May Day Arbeitskämpfe von Näher:innen in Gegenden wie Dhaka (Bangladesch) erfolgreich unterstützt oder die Widerstandsbewegung in Myanmar gestärkt. Aktuell nutzen Rider die Plattform, um sich gegen Delivery Hero auf internationaler Ebene zu organisieren und dem Unternehmen effektiv etwas entgegensetzen zu können.

Highlight ist die Koordination zum jährlichen 1. Mai. Das funktioniert so: Es wird ein Aufruf erarbeitet. Anschließend entscheiden einzelne Syndikate, Gewerkschaften oder gar ganze Föderationen, ob sie diesen mittragen. Jede Gewerkschaft plant ihre eigenen Aktivitäten mit selbst gewählten inhaltlichen Schwerpunkten, setzt diese aber dann trotzdem in einen globalen Kontext, indem sie sie mit dem Global May Day Aufruf für das entsprechende Jahr verknüpft. Diese Verknüpfung geschieht durch die Verwendung von gemeinsamen Symbolen. So kann jede Aktion visuell mit der Koordination zusammengebracht werden. Jedes Mal, wenn lokale Zustände in einen globalen Kontext gesetzt werden, hilft es, diese auch auf struktureller Ebene wahrzunehmen.

Die FAU als Gesamtorganisation unterstützt dieses Vorhaben und sieht das als Teil ihrer internationalen Strategie. Jedes Jahr beteiligen sich viele Syndikate an der gemeinsamen Koordination und stellen ihre Aktionen zum 1. Mai in den Kontext des Global May Day.

Der Global May Day 2023 hat den Slogan „Den Kampf gewerkschaftlich organisieren!“. In dem Aufruf heißt es: „Unser Ziel ist die Abschaffung des Lohnsystems und des Kapitalismus an sich. Wir kämpfen für eine Welt, in der wir selbstorganisiert leben können, ohne Klassenkonflikte und im Einklang mit dem Planeten.“

Zu den Erstunterzeichner:innen zählen dieses Jahr das Forum of IT Employees (FITE) in Kolkata, die Industrial Workers of the World Wales-Ireland-Scotland-England Regional Administration (IWW WISE-RA), Delivery Voice Kolkata, sowie Earth Strike UK und die Freie Arbeiter:innen-Union (FAU). Auf einen kämpferischen und solidarischen 1. Mai!

Weitere Informationen gibt es unter globalmayday.net.

#1world1struggle