Baustelle (Trailer)

Der Werktag, schon wie er

die Baustelle betritt, entstammt einer

mittelständischen Wortfindung,

sein Berufsbild verlangt nach Definition

& Beschleunigung von Tätigkeitsschwerpunkten,

Abwertung abstehender Sprachanteile

und kurzen aber prägnanten Spatenstichen

ins Deutungsfeld. Erkennbar am abspringenden

Ton trifft Kraft auf Stein.

Auf Stufe Zwei brechen Bohrhämmer

den Widerstand, auf Drei bläst ein

Bagger seinen Dieseldunst in die nächste Ebene

der Zivilisation, gelenkt nach Regeln, welche

die Grundsätze eines gelingenden Lebens

von oben nach unten ausloten. Nun eilen

auch die restlichen Geräusche herbei

in Arbeitshandschuhen, also die

Wirkungen zu den Ursachen, dass es

zischt und wirbelt und die schnellsten

Worte noch zum Dreck kommen,

um angesichts ihrer

Wirklichkeitsgewinnung zu erschauern

und die Gruben der Vergangenheit

zu schließen. Ist es Fortschritt

oder Wiederholung, der Boden

der Realität scheint wie eine Antwort

auf eine ungestellte Frage,

doch plötzlich zwischen all dem

Sand- und Satzschaufeln

stockt der Film, die Gedanken

legen die Dreharbeiten nieder,

und beim Atmen

rauscht ein Meer.

Kurzbio: Ralf Burnicki, seit 25 Jahren Mitglied der FAU Bielefeld, Anarchopoet. Letzte Publikation: Lichtaspirin (Anarcho-Poetry), Edition AV 2022.