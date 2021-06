Gut 10 Monate kämpften hunderte Textilarbeiter:innen gegen die Fabrikeigentümer der Dragon Group in Dhaka (Bangladesch) um ausstehende Löhne, Bonus- sowie Abfindungszahlungen. Unterstützt wurden sie hierbei auch von vielen FAU Syndikaten.

Arbeiter:innen in Dhaka gingen fast wöchentlich auf die Straßen und belagerten phasenweise das Arbeitsministerium. Gleichzeitig wurde vor Lidl und NewYorker Filialen mobilisiert und so der Arbeitskampf nach Europa und sogar Südamerika getragen. Mit Erfolg!

Im Dezember knickten die Fabrikbesitzer ein und begannen mit den ausstehenden Zahlungen an die Textilarbeiter:innen.

Im Rahmen dieser internationalen Bewegung konnten durch eine Spendenkampagne knapp 20 000€ eingesammelt werden. Das Geld wird ganz praktisch vor Ort eingesetzt und kommt den Arbeiter:innen in Form von Essenspaketen, kleineren Geldbeträgen sowie der Übernahme von Schulgebühren und Ausgaben für medizinische Behandlungen ganz konkret zugute. Die Verteilungen werden von der GWTUC vor Ort in Abstimmung der IKA Arbeitsgruppe Asien durchgeführt.

Weitere Informationen unter: globalmayday.net/unitedagainstthedragon

Feministische Bewegung in Bangladesch



Ab Oktober 2020 gingen monatelang regelmäßig tausende Menschen auf die Straße in vielen Städten in Bangladesch, um gegen sexualisierte Gewalt zu protestieren. Ausgelöst wurde die Bewegung durch mehrere Massenvergewaltigungen, welche teilweise per Video aufgezeichnet und anschließend online gestellt wurden.