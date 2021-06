Poznań: Kundgebung am 7. März anlässlich des feministischen Kampftages

Die Rednerinnen (u. a. eine Lehrerin, Beschäftigte der Uniklinik, Vertreterinnen der “Grünen Welle” (Öko-Sektion der Anarchistischen Föderation) und von Dissidentby (einer Kampagne gegen politische Verfolgung in Belarus)) wiesen darauf hin, dass sich in der Pandemie die Unverzichtbarkeit der unsichtbaren (Fürsorge-)Arbeit von Frauen* (in der Krankenpflege, im Erziehungs- und Bildungsbereich, im Verkauf) für die Gesellschaft zeige. Gleichwohl sind sie weiterhin unter- bzw. schlecht bezahlt, der Staat demonstriert seine Geringschätzung und erhöht stattdessen die Löhne bei der Polizei und dem Fiskus.