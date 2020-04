Durch die COVID-19-Pandemie werden auch die Aktivitäten am Internationale Tag der Arbeiterbewegung massiv beeinträchtigt. Doch während der DGB sein Programm wie zuvor FridaysForFuture am 24. April einfach über einen Livestream aussendet, gibt es an einigen Orten kleine Aktionen der libertären sowie linksradikalen Bewegung.

Das ein deutliches Zeichen in diesen Zeiten notwendig ist, schilderte bereits Lucie Fennel Sekretärin der FAU-Geschäftskommission in einem Interview mit dem Neuen Deutschland: „Die Bosse nutzen die Corona-Krise fantasievoll aus“

In Frankfurt am Main lädt eine Gruppe von Akteuren aus Gewerkschaft und libertär Szene zu einem Spaziergang am 1. Mai unter dem Slogan: „Applaus ist nicht genug!“ Unter anderem wird gegen die Aufweichung es Arbeitszeitgesetzes im Rahmen des Corona-Krisenpaketes protestiert.

Unter dem Motto: „Corona-Krise: Problem einer ganzen Klassen“ organisiert die FAU in Düsseldorf drei Mahnwachen ebenfalls unter den derzeit üblichen Auflagen. Also Mund-Nase-Masken mitbringen und zwei Meter Abstand halten.

Die Sektion-Krefeld veröffentlichte bereits auf YouTube einen Vortrag zur Geschichte der Maiproteste. Dabei deutet schon der Titel „1. Mai – Tag gegen die Arbeit“ auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsfetisch hin.

Der FAU Hannover könnt ihr ebenfalls von daheim zu hören ab 13 Uhr im radio flora zum Thema „Organizing: Die Basis aller Veränderungen!“

Zu einer antiautoritären Kundgebung in Hamburg-Harburg ruft das Bündnis Schwarz-Roter 1. Mai HH unter Beteiligung der lokalen FAU auf.

Es gibt aber auch weitere Veranstaltungen nahestehender Organisationen. Die Plattform Ruhr unterstützt den anarchistischen 1. Mai in Dortmund.

Die autonome Demo in Wuppertal wurde angekündigt und hat mit inzwischen über 30 Jahren schon Tradition.

Die GG/BO-Soligruppe Jena wird den Tag nutzen, um vor der südthüringischen JVA Untermaßfeld auf die Lage der Gefangenen hinweisen, „die zu Hungerlöhnen, größtenteils unversichert und ohne gewerkschaftliche Rechte arbeiten müssen.“, wie es in dem Aufruf heißt.

Genaue Daten und Links findet ihr in der Randspalte. Bitte beachtet die Auflagen (Mundschutz und Abstand halten), um das Infektionsrisiko zu minimieren.